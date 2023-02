Nagle niedźwiedź "zgasił światło". Nagranie leśników to hit

Kilka dni temu Nadleśnictwo Baligród opublikowało na swoim Facebooku nagranie przedstawiające zimowe harce niedźwiedzia brunatnego. Uwieczniła je fotopułapka przygotowana przez znanego leśnika, Kazimierza Nóżkę. Filmik opatrzono tytułem "Z żubrowej polany... ostatni gasi światło". I rzeczywiście. Na początku widzimy, jak wielkie zwierzę, zamiast spać w gawrze, wkracza swoim ciężkim krokiem na pokrytą jeszcze śniegiem polanę. Próbuje węszyć w ziemi, grzebiąc w śniegu. W pewnym momencie podchodzi do kamery i uderza ją swoją łapą, całkowicie "gasząc światło" na polanie. W ten sposób nadleśnictwo chwilowo straciło możliwość podglądania drapieżnika. Bieszczadzki niedźwiedź szybko zdobył serca internautów, którzy zachwycili się tym krótkim nagraniem. "Przyszedł w odwiedziny na polanę, narozrabiał i pospiesznie się oddalił. A to rozrabiaka" - komentowali internauci. "Piękny, tak blisko można go obejrzeć" - zachwycali się pod nagraniem leśników.