Sprawa Brejzy. Nagła rezygnacja prokuratora

Niespodziewanie, we wtorek nadzorujący śledztwo w sprawie inowrocławskiej prokurator Remigiusz Signerski zrezygnował ze stanowiska. "Naczelnik 1 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku prokurator Remigiusz Signerski w dniu 3 października 2023 roku złożył wniosek o odwołanie go z tej funkcji" - potwierdza "Gazecie Wyborczej" Marzena Muklewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.