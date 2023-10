Nagła decyzja Polsatu po wyborach. Z ramówki zniknął popularny kabaret

Współgospodarzami audycji są Kabaret Młodych Panów i Kabaret Moralnego Niepokoju. Do tej pory widzowie zobaczyli pięć odcinków programu, które również były do obejrzenia na platformie Polsat Box Go. Wirtualnemedia.pl, podaje że w zeszłym tygodniu z niej zniknęły. Miały wrócić po wyborach, ale tak się nie stało.