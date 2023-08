Nagi policjant atakował dzieci w Słupsku. "Uderzył syna w twarz"

- Słuchacz został przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych słupskiej komendy. Gdy do nas wróci, zostanie usunięty ze szkolenia i odesłany do swojej jednostki macierzystej. Tam jego przełożeni podejmą dalsze czynności dyscyplinarne - zapowiada w rozmowie z Głosem Pomorza Piotr Kozłowski, rzecznik Szkoły Policji w Słupsku.