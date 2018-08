Naga kobieta na Instagramie rosyjskiego MON. Są przypuszczenia kim jest

Na oficjalnym Instagramie rosyjskiego resortu obrony zostało opublikowane odważne selfie. Widać na nim nagą kobietę. Mimo, że na zdjęciu nie widać twarzy, internauci spekulują, że to 26-letnia rzeczniczka rosyjskiego MON – Rossiyana Markovskaya.

Nagie selfie zostało dodane do instagramowej relacji rosyjskiego MON. I choć szybko zostało z profilu usunięte, to co się pojawi w internecie, już na zawsze w nim pozostanie. Użytkownicy zdążyli zrobić screeny nagiego zdjęcia. Teraz selfie nagiej kobiety krąży po portalach i jest przedmiotem dyskusji czyją sylwetkę przedstawia i jak doszło do jej opublikowania.