Arabia Saudyjska straszy Kanadę powtórką z World Trade Center? Opublikowali kontrowersyjną grafikę

Władze Arabii Saudyjskiej dodały na Twitterze kontrowersyjną grafikę. Widać na niej CN Tower w Toronto i lecący w jej stronę samolot. Dla wielu internautów skojarzenie jest jedno - 11 września. Obrazek to nawiązanie do sporu dyplomatów obu krajów.

Kanadyjska ambasada w Rijadzie zaapelowała do władz o uwolnienie aktywistów, którzy walczyli o prawa człowieka. W efekcie Arabia Saudyjska w poniedziałek podjęła decyzję o wydaleniu ambasadora Kanady z tereniu ich państwa. Dodano również, że ma on 24 godziny na opuszczenie ich kraju. Do Królestwa ma powrócić ambasador Arabii w Kanadzie.