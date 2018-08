Rekordowe wsparcie dla Szwecji. EU pokazała solidarność

Akcja gaszenia pożaru w Szwecji trwała ponad dwa tygodnie. W walce z żywiołem pomagały państwa Unii Europejskiej. W tym także Polska, z której pożar gasiło 140 ratowników. Komisja Europejska podsumowała, że to była rekordowa pomoc w ciągu ostatnich 10 lat.

Państwa Unii Europejskiej wysłały do Szwecji łącznie 360 strażaków, siedem samolotów, 67 wozów ratowniczo-gaśniczych i 6 helikopterów. Z samej Polski z ogniem walczyło 140 strażaków i 44 wozy gaśnicze.

Rekordowa pomoc krajów EU

Pod wrażeniem tak dużego wsparcia w walce żywiołem był Christos Stylianides, unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego. Dodał, że takiej pomocy nie otrzymało żadne państwo w ciągu ostatnich 10 lat. Padł rekord i wielu ratowników może być z siebie dumnych. To pokazało również solidarność państw EU, co podkreślił Christos Stylianides na swoim Twitterze.