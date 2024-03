Zabił ponad 30 kobiet. Był ślusarzem. Rosjanin usłyszał wyrok

Większość jego ofiar to kobiety w wieku powyżej 75 lat. Najwięcej zbrodni Tagirow popełnił w latach 2011-2012. Przed aresztowaniem nie był podejrzewany o żadne brutalne przestępstwa. Na jego koncie były jedynie drobne kradzieże.

Tagirow atakował samotne mieszkanki tzw. chruszczowowskich bloków. Wybierał swoje ofiary, obserwując sklepy, a następnie podchodził do ich drzwi, podając się za pracownika opieki społecznej, hydraulika lub elektryka. Po wejściu do mieszkania dusił swoją ofiarę, a następnie rabował jej mieszkanie, zabierając gotówkę i kosztowności. Przyznał się do 25 takich zbrodni.