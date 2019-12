Nadleśnictwo Baligród. Senny niedźwiedź przyłapany na kolacji [WIDEO]

Znajdujące się na Podkarpaciu u podnóży Bieszczad Nadleśnictwo Baligród chętnie dzieli się nagraniami zwierząt w mediach społecznościowych. Tym razem na wideo uchwycono niedźwiadka, który powoli szykuje się do nadejścia zimy. Wygląda na to, że chętnie uciąłby sobie już drzemkę...

"Układa się do snu", "fajny misiu", "śliczny", "cudo", "zimowa aura w pełni, misiek wręcz przewraca się ze zmęczenia, fajny gość", "to chyba te jabłka", "jaki słodziak" - to tylko niektóre z komentarzy pod materiałem z fotopułapki.

Jak widać, w Bieszczadach już spadł śnieg. Najwyższa pora, by zamieszkujące okoliczne lasy niedźwiedzie wzięły sobie do serca zimowa aurę i poszły spać na dobre. Chociaż ostatnie zdjęcia nie wskazują na to, by wszystkie misie grzecznie udały się na spoczynek w swoich gawrach...