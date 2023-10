Nadlatują Apache. Amerykański pilot: To dla was znaczący skok możliwości

Być może jest to jego najważniejsza cecha. Jaki jest pożytek z najpotężniejszego nawet komputera, jeśli nie jest on połączony z Internetem? Jaka jest wartość smartfona, który nie może uzyskać żadnego sygnału? Nie jest bezużyteczny, ale jest znacznie mniej skuteczny w tym, do czego jest przeznaczony. Możemy przyjąć, że Link-16 to taki Internet lub sygnał komórkowy dla Apache.