Nadciąga wyż Dunja. Zmiana w pogodzie

We wtorek w dzień słabe opady śniegu, a temperatura od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Kolejna noc znowu będzie bardzo zimna w części Polski. Temperatura od -15 st. C w górach i -12 st. C na południowym wschodzie, do -1 st. C na północnym zachodzie.