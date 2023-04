Nadciąga upadek Putina? Brytyjski ekspert mówi o tym, co dzieje się w Rosji

Prof. Mark Galeotti w rozmowie z "Super Expressem" nie wyklucza jednak upadku Putina. - Putinowska Rosja jest, co prawda, autorytarnym krajem szybko pogrążającym się w totalitaryzmie, ale nawet taki system musi zwracać uwagę na to, co myśli społeczeństwo i jak bardzo da się nim pomiatać. Póki co, Putin ma kontrolę nad aparatem bezpieczeństwa i dokąd tę kontrolę sprawuje, żadnej rewolucji w Rosji nie będzie - ocenił brytyjski politolog.