Nadchodzi kalima. Piasek znad Sahary nad Polską

Kalima to zjawisko pogodowe, które zazwyczaj daje się we znaki mieszkańcom Wysp Kanaryjskich. Tym razem przenoszony przez wiatr znad Sahary piasek dotrze do Europy, w tym do Polski. Będzie można go zaobserwować już we wtorek.

Tak szóstego lutego wyglądał Lyon, po dotarciu do Francji piasku znad Sahary Źródło: East News