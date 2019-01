Nadchodzą mrozy i śnieżyce. MSWiA apeluje do Polaków

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało apel związany z mrozami i śnieżycami, które w najbliższych dniach wystąpią nad Polską. - Synoptycy na najbliższe kilka dni zapowiadają spadek temperatury. To szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych i starszych. Nie bądź obojętny! - czytamy na stronie resortu.

W nocy z czwartku na piątek synoptycy przewidują, że temperatury spadną nawet do - 10 st. C, a na południu i wschodzie kraju wystąpią obfite opady śniegu. Resort spraw wewnętrznych przypomina, że tej zimy z powodu niskich temperatur na terenie Polski życie straciło już 28 osób. MSWiA apeluje, by zwracać uwagę zwłaszcza na osoby bezdomne i starsze.