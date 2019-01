Nadchodzą śnieżyce. Front przyniesie zmianę pogody

Przed nami intensywne opady śniegu, które utrzymają się też w piątek. Najpierw sypać zacznie na południowym zachodzie, ale na nowe uderzenie zimy muszą być przygotowani również mieszkańcy centralnej Polski.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W piątek przed południem strefa opadów obejmie już północną część Mazowsza (Twitter.com/ventusky.com/screen)

Koniec tygodnia to duże zmiany w pogodzie. Pożegnamy przejaśnienia i bezchmurne niebo, na których pojawią sie chmury. Na południu i wschodzie początkowo będzie tylko prószyć, ale z godziny na godzine śniegu będzie coraz więcej. Na drogach i chodnikach zrobi się niebezpiecznie.

Wieczorem i w nocy w Pokarpackiem, Małoposkiem i Lubelskiem opady będą już intensywne. Nad ranem strefa śnieżyc dotrze nad Polskę środkową. Nadal będze mroźnie (do - 9 st. C na Suwalszczyźnie), a dodatkowo w południowo-wschodniej Polsce okresami wiatr w porywach osiągnie 45 km/h, co dodatkowo obniży temperaturę odczuwalną - ostrzegają w prognozie dla Wirtulnej Polski synoptycy Biura Cumulus.

WP/Cumulus Podziel się

Śnieżny piątek

W piątek bez opadów będzie tylko w Zachodniopomorskiem, Lubuskiem i na zachodnich obrzeżach Pomorskiego, Kujaw i Wielkopolski. Najintensywniej sypać będzie w pasie wschodnim.

Miejscami na Podlasiu czy wschodzie Mazowsza może spaść ponad 10 cm świeżego śniegu. Nadal będzię mroźno: od -9/-5 st. C na wschodzie do -4/-3) st. C na zachodzie kraju.

Meteorolodzy ostrrzegają przed bardzo trudnymi warunkami na drogach.

WP/Cumulus Podziel się

W sobotę dosypie na wschodzie

Zimowa aura czeka nas również w sobotę. Przez cały dzień prawie w całym kraju będzie pochmurno z opadami śniegu, które na zachodzie i południowym zachodzie przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i w deszcz. Tam zacznie się odwilż.

Uważajmy, bo w zachodniej, centralnej i południowej Polsce opady będą nieco intensywniejsze, a drogi wciąż bardzo śliskie.

WP/Cumulus Podziel się

W ciągu dnia termometry wskażą od -6/-3 st. C na wschodzie do 1/3 st. C na zachodzie kraju.

Masz news, zdjęcie lub film związany z pogodą? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Mroźny wyż znad Rosji odchodzi

W weekend układ wysokiego ciśnienia znad Rosji osłabnie, a jego miejsca zajmie niż znad Morza Norweskiego, którego centrum przemieści się nad południową Skandynawię. W sobotę z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie kolejna strefa opadów śniegu, które na zachodzie i południowym zachodzie (wraz ze stopniowym ociepleniem) przechodzić będą w opady deszczu ze śniegiem i sam deszcz.

W niedzielę nadal w północnej, centralnej i wschodniej Polsce opady śniegu będą intensywne (przez cały dzień spadnie od 3 do 5 cm śniegu). Mroźno będzie jeszcze na północnym wschodzie: -8/-4 st. C. W centrum i na zachodzie na plusie: 2/5) st. C.