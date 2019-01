Opadli z sił, wezwali GOPR. Akcja w Gorcach

Niebezpieczne, zimowe warunki w górach. Ratownicy GOPR sprowadzają ze szczytu Lubania trójkę turystów, którzy opadli z sił podczas wyprawy zielonym szlakiem. Służby apelują: nie macie doświadczenia, nie idźcie w góry.

To już kolejna tej doby akcja ratunkowa w masywie Lubania w Gorcach. Po całonocnych, szczęśliwe zakończonych poszukiwaniach młodego mężczyzny, ratownicy GOPR po godz. 17 zostali wezwanie do pomocy trójce turystów, którzy opadli z sił schodząc zielonym szlakiem ze szczytu Lubania (1225 m) do Grywałdu.