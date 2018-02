Nad ranem padł rekord tej zimy. Mróz nie odpuszcza

Niskie temperatury opanowały Polskę i nie odpuszczają już od kilku dni. W poniedziałek około godziny 6 rano termometry w Gołdapi pokazały -26,2 st. C. To rekord tej zimy. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem.

Rekordowo niska temperatura była w województwie warmińsko-mazurskim. Co prawda, daleko jeszcze do historycznego rekordu z 1940 roku, gdy termometry w Siedlcach wskazały -41 st. C, ale te "skromne" ponad 26 na minusie z pewnością dało się we znaki mieszkańcom Gołdapi.