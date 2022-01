Na Ukrainie coraz goręcej. Ambasador o oczekiwaniach

Napięcie na linii Rosja-NATO wokół sytuacji na Ukrainie nadal rośnie. O oczekiwaniach Kijowa wobec państw Europy w programie "Newsroom" WP mówił Andrij Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce. - Nie rezygnujemy z naszych dążeń do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO. Oczekujemy wsparcia, jedności i solidarności w poparciu dla tych dążeń Ukrainy - powiedział dyplomata, zapewniając, że rząd w Kijowie wprowadza reformy państwa pod kątem standardów unijnych i Sojuszu Północnoatlantyckiego. - Jesteśmy przygotowani jako społeczeństwo do inwazji. Jesteśmy zdeterminowani, aby bronić naszych granic - podkreślił Deszczyca, pytany o nastroje wśród Ukraińców. - Staramy się nie doprowadzić do paniki, bo to może być jeden ze scenariuszy, który próbuje realizować Kreml - zaznaczył gość Agnieszki Kopacz.