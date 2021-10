Na to pytanie od policjanta lepiej znać odpowiedź. Można uniknąć 500 zł mandatu

Kontrole drogowe z całą pewnością nie należą do najprzyjemniejszych rzeczy, które mogą nas spotkać podczas podróży samochodem. Zwłaszcza, gdy przez przypadek wychodzi, że nasz pojazd nie jest do takiej kontroli odpowiednio przygotowany. Okazuje się jednak, że bardzo często do takich kontroli nie są przygotowani również sami kierowcy, a policjant ma prawo to zweryfikować poprzez zadanie pytania.