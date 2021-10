Europosłowie debatowali o sytuacji na Białorusi i kryzysie na granicy z Polską. "Polski rząd stał się pożytecznym idiotą reżimu Łukaszenki"

W sierpniu minął rok od sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi, po których wybuchły brutalnie stłumione przez reżim w Mińsku protesty. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat sytuacji w tym kraju. Europosłowie dyskutowali też o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, na której od kilku tygodni trwa kryzys migracyjny. - Polska przynajmniej raz powinna poczuć, co to znaczy być zewnętrzną granicą UE i jak to jest stawać wobec braku solidarności - mówił jeden z europosłów.