Na tej reformie państwo może stracić miliony

Kilka tygodni temu okazało się, że jest także druga część tej reformy. Ma polegać na przeniesieniu wszystkich spraw dotyczących windykacji długów z 19. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do urzędów ogólnych. Sprawy dotyczące ściągania milionowych długów trafią do urzędów, które do tej pory zajmowały się przysłowiowym ściąganiem należności za mandaty.

Reforma budzi sprzeciw pracowników i związków zawodowych

- Stopień skomplikowania naszych spraw odbiega od tego czym zajmują się w normalnych urzędach. Kolega zajmuje się długami Kompanii Węglowej od 3 lat. To 10 segregatorów. Następny pracownik, który to przejmie poświęci lata, żeby się w to drożyć. Jaki to ma sens ? - pyta szef jednej z komórek windykacyjnych z wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. Kolejny skarbowiec, z którym rozmawiamy jest pewny, że na całym zamieszaniu budżet państwa tylko straci.