Na spotkaniu z Tuskiem powiedział, że należy odbierać 500+. "Miał do tego prawo"

Jeden z uczestników sobotniego spotkania Platformy Obywatelskiej powiedział do Donalda Tuska, że należy odbierać świadczenia socjalne 500+ i dodatkowe emerytury. Tę wypowiedź wykorzystały media publiczne, które zasugerowały, że taki może być program Platformy Obywatelskiej. Do tych zarzutów w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odniósł się europoseł tej partii Bartosz Arłukowicz. Polityk zaznaczył, że osoba, która wypowiedziała tę opinię na spotkaniu z Donaldem Tuskiem, miała do tego prawo. - U nas nikt nie sprawdzał tych ludzi pod względem poglądów. Nikt im nie zabierał plakatów - kontynuował były minister zdrowia i zaznaczył, że nie było karateczek z pytaniami. Donald Tusk dość jasno odniósł się do tej wypowiedzi i powiedział, że nie widzi możliwości, żeby odbierać ludziom jakiekolwiek pieniądze, gdy ci borykają się z problemem inflacji. Powiedział jasno: będziemy odbierać tym, którzy rozkradli Polskę. I ja się pod tym podpisuję - dodał gość WP.