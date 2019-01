Na Podlasiu odstrzelą 40 polskich żubrów. Bo jest ich za dużo

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził zgodę na zastrzelenie po 20 żubrów w Puszczy Knyszyńskiej i Boreckiej. Wyeliminowane mają być jedynie chore zwierzęta. "Nikt nie będzie strzelał do zdrowych osobników" - zapewnia Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Leśnicy przekonują, że zwierząt jest za dużo. W Puszczy Boreckiej jest ich ponad 103, o 8-12 za dużo. Z kolei w Puszczy Knyszyńskiej ok. 150, a powinno być miej więcej 124. Fundacja Client Earth ma wątpliwości co do tej decyzji. Optymalna liczebność populacji ma być "wzięta z sufitu". Podobnie jak w zeszłym roku prawnicy mają zamiar zaskarżyć postanowienie o eliminacji żubrów. Ekolodzy podkreślają, że to gatunek ściśle chroniony, a odstrzał powinien być ostatecznością.