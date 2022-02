Na panice w Europie ws. Ukrainy korzysta USA? Chodzi o gaz

Jak wynika z informacji dziennika "Wall Street Journal", Europa, po raz pierwszy kupuje więcej gazu od Stanów Zjednoczonych niż od Rosji. Groźba konfliktu na Ukrainie jest więc opłacalna dla USA... - To bardzo ciekawe, bo o tym mówią rosyjskie media. To jest bardzo widoczna rosyjska narracja, że wywoływanie paniki w Europie sprzyja Stanom Zjednoczonym podwójnie, bo z jednej strony zwiększa się zaangażowanie wojskowe i korzystają na tym firmy zbrojeniowe, a z drugiej strony chodzi o kwestie energetyczne. Czy tak jest? Nie wiem - stwierdziła w programie "Newsroom" w WP Anna Maria Dyner, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. - Nie przekreślam takiej argumentacji, ale zwracam uwagę, że Rosja posługuje się dokładnie tymi samymi argumentami i tutaj warto byłoby porozmawiać z kimś, kto zajmuje się profesjonalnie Stanami Zjednoczonymi. Można też zwrócić uwagę na jedno, że obecne zaangażowanie USA może też być pokłosiem choćby wycofania się z Afganistanu. Być może USA chcą uniknąć kolejnej klęski wizerunkowej, a taka na pewno miałaby miejsce, gdyby jednak doszło do rosyjskiej interwencji na Ukrainie - stwierdziła Anna Maria Dyner.