Na naukę nigdy nie jest za późno!

Sieć edukacyjnych możliwości

Uczenie się przez całe życie to fascynujący system. Możemy go porównać do sieci, w której każdy węzeł to miejsce, gdzie możemy się uczyć. Mamy więc tradycyjne placówki, takie jak szkoły czy uczelnie, ale to dopiero początek. Są też firmy szkoleniowe oferujące kursy specjalistyczne, szkoły językowe, a także organizacje pozarządowe prowadzące różnego rodzaju warsztaty i szkolenia. Nie możemy zapomnieć o klubach i kołach zainteresowań, gdzie pasjonaci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy słyszeliśmy też kiedyś na pewno o kołach gospodyń wiejskich. To miejsca, gdzie tradycyjne umiejętności są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Do tego dochodzi jeszcze oferta szkoleń z urzędów pracy czy uniwersytety trzeciego wieku i są to kolejne miejsca, gdzie wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Z takim bogactwem możliwości pojawia się jednak też wyzwanie, aby to wszystko skoordynować, tak by każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia czy sytuacji zawodowej, miał dostęp do odpowiednich dla siebie form edukacji.