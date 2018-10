Na lotnisku Chopina zaginął kot. Leciał w luku bagażowym

Trwają poszukiwania kota, który zaginął podczas podróży samolotem linii Norwegian. Właścicielka zwierzęcia nagłaśnia sprawę w sieci, a personel lotniska Chopina próbuje znaleźć zagubionego pasażera.



Do zdarzenia doszło 19 października. Do Warszawy przyleciały dwa koty w specjalnych kontenerach. Po przylocie okazało się, że jedna klatka była pusta i miała wyłamane drzwiczki. Właściciele kota zarzucają firmie Welcome Airport Services ignorancję.