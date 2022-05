Na Litwie debatują o "deputinizacji" Rosji. Są trzy scenariusze

"Putin sprowadził do Rosji Putinizm"

Jeden z uczestników tego spotkania, jeszcze przed jego rozpoczęciem powiedział dziennikarzowi"Bilda": "Putin posunął się za daleko w brutalnej wojnie przeciwko Ukrainie". - Od początku wojny dziesiątki tysięcy Rosjan przypłaciło życiem jego megalomanię. Jeśli teraz nie pozbędziemy się go z Rosji, to kiedy to nastąpi? - stwierdził.