Putin traci kontrolę. "Nie będziemy mięsem armatnim"

W Donbasie trwają zamieszki wśród bojowników. Do sieci trafiło kolejne nagranie armii "DRL". Żołnierze mówią w nim, że najpierw zostali wysłani do szturmu na Mariupol, a teraz dostali rozkaz od dowództwa z udaniem się na front do Ługańskiej Republiki Ludowej. Odmówili.