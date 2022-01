Na Białoruś zaczęły przybywać rosyjskie wojska. Przećwiczą konfrontację z "siłami Zachodu"

"Zwiększony stan czujności"

We wtorek o planowane ćwiczenia białorusko-rosyjskie pytano szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha. Zaznaczył, że "to wymusza na nas zwiększony stan czujności". - W rozmowach z sojusznikami z NATO kładziemy nacisk na to, aby polityka naszych, sojuszniczych ćwiczeń była kontynuowana - przekazał.