Myśliwiec MiG-29 w akcji. Ukraińcy użyli broni z USA

Ukraińska armia udostępniła kolejne nagranie, na którym pokazuje swoją siłę i precyzję w działaniu. Tym razem jest to dynamiczna akcja myśliwca MIG-29. To samolot odrzutowy produkcji rosyjskiej, który został zaprojektowany jako lekki myśliwiec frontowy. MIG-29 jest wykorzystywany przez ukraińskie siły ATO (Ukraińska Akcja Antyterrorystyczna). Udostępnione nagranie zostało zarejestrowane w obwodzie ługańskim. W akcji wykorzystano broń otrzymaną w ramach wsparcia od USA. MIG-29 podczas lotu wystrzeliwuje zintegrowane, naddźwiękowe pociski przeciwradiacyjne AGM-88 HARM powietrze-powierzchnia. Są one zaliczane do broni precyzyjnego rażenia. Cała akcja jest dynamiczna i precyzyjna. Rosjanie w konfrontacji z taką bronią są praktycznie bez szans. Nagranie pokazuje, jak wielką siłą oraz wsparciem płynącym od innych państw dysponują ukraińscy żołnierze walczący z okupantem.