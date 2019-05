Myśliwi domagają się zezwolenia na udział dzieci w polowaniach

Naczelna Rada Łowiecka apeluje o zmianę prawa i wycofanie się z zakazu udziału dzieci w polowaniach. Ten został nałożony przez nowelizację w prawie łowieckim, którą w 2018 roku wprowadził rząd PiS.

NRŁ przekonuje, że polowanie to "nauka świadomego podejmowania wyborów". "To szansa na wyprowadzenia młodego człowieka ze świata wirtualnego w realny. To także rozwijanie tężyzny fizycznej u młodych ludzi w naturalnych warunkach. Każde polowanie to również wiedza dotycząca otaczającego nas świata i praw przyrody, przyswajana w praktyce, a wiec trwała" - pisze przewodniczący Malec.