"Myślenie męczy". Żakowski tłumaczy się po słowach ws. TVP

Swoim niecodziennym pomysłem Jacek Żakowski podzielił się w trakcie debaty tzw. Obywatelskiego Paktu na Rzecz Mediów Publicznych. - Włosi podzielili się kanałami na przykład. Czy jesteśmy gotowi pomyśleć o tym, że Dwójka (TVP2 - przyp. red.) będzie PiS-owska? Jeżeli nie, to oni po dojściu do władzy, a to się stanie, zabiorą sobie znowu wszystko - stwierdził.