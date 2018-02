Myśleli, że jest pijana. Kobieta zmarła z wyziębienia

Jedną z 6 ofiar mrozu, które zmarły w weekend, była mieszkanka Łodzi. W piątek rano została znaleziona przez Strażników Miejskich. Podejrzewali, że jest nietrzeźwa. Tymczasem temperatura jej ciała wynosiła 27 stopni Celsjusza.

Strażnicy miejscy podejrzewali, że jest pod wpływem alkoholu . Podjęli decyzję o przewiezieniu jej do Zakładu Diagnostyczno-Obserwacyjnego, który dawniej był izbą wytrzeźwień. Okazało się, że kobieta była trzeźwa. W Zakładzie krążenie pacjentki ustało.

Po podjętej reanimacji kobietę przewieziono do szpitala im. Jonschera w Łodzi. W chwili przyjęcia do placówki miała 27 stopni Celsjusza. Jak poinformowała policja, ciało kobiety ogrzewano przez kilkanaście godzin. Udało się osiągnąć temperaturę 35,5 stopnia. Mimo starań lekarzy, krążenie ponownie ustało w nocy z soboty na niedzielę i nie udało się go przywrócić.