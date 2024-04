Myślał, że nikt nie zauważy. Kamery nagrały, jak kradnie

Miał cwany plan, jednak wszystko się nagrało. Kamery monitoringu na stacji paliw w Jaworze (woj. dolnośląskie) zarejestrowały moment kradzieży portfela przez jednego z kierowców, który akurat przebywał w środku po skorzystaniu z toalety. Mężczyzna zauważył, że na ladzie leży portfel. Zdecydował się sprawdzić, co jest w środku, a następnie go odłożył. Coś go tknęło, by wrócić i wówczas zabrał portfel, po czym wsadził ręce do kieszeni i wyszedł, jak gdyby nigdy nic. Być może wszystko, by mu się upiekło, ale całe zdarzenie się nagrało i materiał z kamer trafił w ręce policji. "Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze szybko ustalili i zatrzymali mężczyznę, który na jednej ze stacji benzynowych ukradł portfel z dokumentami, gotówką i kartami bankomatowymi. Policjantom udało się odzyskać część skradzionych pieniędzy. O dalszym losie 39-letniego mieszkańca Wałbrzycha zadecyduje teraz jaworski sąd" - wyjaśniła policja.