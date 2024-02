"My Little Pony" nowym wrogiem Putina. Policja rozpędziła konwent w Rosji

Rosyjska policja walczy z kolorowymi kucykami

W sobotę w stolicy Rosji organizowany był konwent dla starszych fanów "My Little Pony". Ten amerykański serial animowany, opowiadający o losach paczki przyjaciół - kolorowych kucyków - zyskał sympatyków wśród dzieci i dorosłych na całym świecie. Służbom rosyjskim jednak najwyraźniej się on nie podoba. Wydarzenie w Moskwie zostało brutalnie przerwane pod pretekstem szerzenia "propagandy LGBT".