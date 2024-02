Putin wyznaczył liczbę dzieci dla rodzin w Rosji

- Jeśli chcemy przetrwać jako grupa etniczna lub jako grupy etniczne zamieszkujące Rosję, to musi być co najmniej dwójka dzieci - powiedział w czwartek Władimir Putin na spotkaniu z pracownikami fabryki czołgów na Uralu. - Gdyby w każdej rodzinie było tylko jedno dziecko, populacja zmniejszyłaby się. A żeby się rozwijać, potrzebujesz co najmniej trójki dzieci - dodał.