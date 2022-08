Elon Musk oskarża Twittera o oszustwo. Złożył pozew w związku z przerwaną transakcją zakupu społecznościowego giganta o wartości 44 miliardów dolarów. Jak tłumaczył, firma nie udzieliła jego zespołowi niezbędnych informacji i wprowadziła go w błąd, co do prawdziwej bazy użytkowników serwisu - podaje agencja AP.