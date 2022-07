Twitter pozywa Elona Muska. W tle 44 mld dolarów

Przedsiębiorstwo Twitter Inc. pozwało we wtorek Elona Muska za naruszenie wartej 44 miliardy dolarów umowy kupna platformy mediów społecznościowych i zwróciło się do sądu w Delaware o nakazanie szefowi Tesli i SpaceX sfinalizowanie transakcji za uzgodnioną kwotę 54,20 dolarów za akcję serwisu.