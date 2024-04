"Musimy przestawić wajchę". Alarmujące słowa szefa MON

Zdradził też, że wiele firm zostanie zaangażowanych w pracę na rzecz wojska. - Te firmy, które są w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, same nie dadzą rady . To już dzisiaj widzimy, że brakuje mocy przerobowych - podkreślił Kosiniak-Kamysz. Dodał też, że konieczne będzie wsparcie i współpraca krajów członkowskich UE, a gospodarka w Polsce i Europie musi przestawić się na "tryb bezpośredniego zagrożenia".

Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że trzecim fundamentem polskiego bezpieczeństwa jest świadomość obywatelska i obrona cywilna. - To jest zaangażowanie obywateli. To jest bycie gotowym na różnego rodzaju wyzwania. To jest obrona cywilna. I w obronie cywilnej również miejsce jest dla gospodarki. Bezpieczeństwo państwa i obrona państwa to nie jest obrona tylko i wyłącznie armią i instytucjami publicznymi. To jest obrona całym społeczeństwem, całym narodem - podsumował szef resortu bezpieczeństwa.