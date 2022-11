"Musimy być przygotowani". Alarmujące słowa szefa NATO

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ostrzegł, że wkrótce rosyjskie wojska mogą przeprowadzić kolejne zmasowane ataki rakietowe na Ukrainę. - Władimir Putin próbuje użyć nadchodzącej zimy jako broni przeciw Ukrainie. Musimy być przygotowani na więcej ataków. Nie możemy pozwolić Putinowi wygrać. Zachęciłoby to innych autorytarnych władców do użycia siły. Inwestowanie w obronność jest szczególnie ważne w czasie, gdy mamy do czynienia z największym kryzysem bezpieczeństwa od pokoleń - przekazał Stoltenberg.