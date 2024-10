Musiały żebrać. Zmuszał je do tego ojciec i jego partnerka

Według ustaleń śledczych, Bogdan C. nakłaniał swoje dzieci - 12-letnią córkę oraz 14-letniego syna - do żebractwa w okresie od kwietnia do listopada 2023 r. Dzieci udawały się z partnerką Bogdana C., Ewą Sz., w okolice centrów handlowych i osiedli w Tarnowie. Kobieta cały czas z bliska pilnowała, czy dzieci dobrze wykonują jej i ojca polecenia.