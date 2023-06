Biła i głodziła dzieci. Nieodpowiedzialna matka na wolności

Angelika R. została również objęta zakazem zbliżania się do dzieci, na odległość nie mniejszą niż 50 m. Skąd taka decyzja sądu? W opinii sędziego, kobieta w tej chwili nie stwarza już zagrożenia dla najmłodszych. - Dzieci trafiły do specjalnych placówek oraz rodzin zastępczych, a podejrzana ma zakaz zbliżania się do nich - dodał Halikowski.