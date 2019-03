Muremzanauczycielami: Komentujecie spór w oświacie

Nie milkną echa wokół planowanego strajku nauczycieli. Spór między pracownikami oświaty a rządem poruszył także naszych internautów. Na dziejesie.wp.pl przesyłaliście wasze opinie. Publikujemy najciekawsze z nich.

Wasze opinie

Jedną z osób, które zabrały głos w dyskusji jest Monika. "Wszyscy w tym kraju powinni dostać 1000 złotych podwyżki by godnie żyć. Popieram" - napisała. Wtórował jej także Alek: "#muremzanauczycielami" - dodał internauta.

Odmiennego zdania jest pani Anetta: "Moje koleżanki pracują w szkole i wiem jak jest. W podstawowej i w liceum. Ich szkoły nie przystępują do strajku w czasie egzaminów. Na szczęście rozsądnych nie brakuje" - zaznaczyła.

Kontrowersje budzi też sam termin planowanego strajku. " Strajkować ma prawo każdy, ale ten termin to szantaż. Albo 1000 złotych, albo egzaminów nie będzie. Gdzie etyka zawodowa?" - pyta pan Piotr. Tego samego zdania jest również pani Anna: "Wszystko kosztem dzieci. Zdecydowanie nie popieram" - podkreśliła internautka.

Nauczyciele mówią "dość"

Oliwy do ognia dolewa fakt, że rozpoczęcie strajku planowane jest na 8 kwietnia. Co to oznacza dla uczniów klas podstawowych i gimnazjów? Tych, których w tym roku czekają egzaminy, może spotkać przykra niespodzianka w postaci odwołania pierwszego poważnego testu w ich życiu.