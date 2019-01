"Murem za Owsiakiem". Polacy nie chcą, by Owsiak rezygnował z WOŚP

Wczoraj Jerzy Owsiak zdecydował się zrezygnować z funkcji prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Polscy internauci ruszyli z akcją wspierają "Murem za Owsiakiem". W ten sposób chcą sprawić, by zmienił zdanie i pozostał na stanowisku.

Jerzy Owsiak rezygnuje z funkcji prezesa WOŚP

- Ja, osobiście, składam rezygnację z szefa fundacji, czyli z prezesa zarządu. Fundacja dalej będzie funkcjonowała, ale może to ułatwi także wszystkim tym, którzy nawet dzisiaj nie pohamowali się, aby napisać obrzydliwe słowa w moim kierunku. Mówiłem o tym, że ta nienawiść, także w moją stronę, w stronę fundacji, grzeje od 25 lat. Przez pierwsze dwa lata ludzie nawet nie kumali, co mogą nam zarzucić. Od 25 lat staczam boje z ludźmi, którzy tak samo mi grożą. I niestety polski wymiar sprawiedliwości, a także policja sobie z tym kompletnie nie daje rady - powiedział.

"Murem za Owsiakiem": Wsparcie i prośba o zmianę zdania

- Przez lata trwał też festiwal nienawiści do WOŚP i Jurka Owsiaka. Co roku prześcigali się, kto pierwszy plunie na WOŚP przed finałem. Przez lata pluło na Owsiaka wielu. Nieważne dziś są nazwiska szerzące to zło. Zło wygrało. Jurek Owsiak odchodzi. Ja zaś proszę Cię – Jurek nie odchodź! WOŚP Cię potrzebuje. Polska Cię potrzebuje. Potrzebujemy Cię my – pisał.