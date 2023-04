Mural Gajusza - Baśniowe opowieści pomagają

Kiedy opowiadamy historie Gajuszątek, zamieniamy je w arcydzieła, obrazy, baśnie, poezję, bo one są duszą fundacji. Nasz mural opowiada najpiękniej o emocjach, czarach, miłości, czułości. To co niewidoczne dla oka zostało namalowane. Trudno mi było uwierzyć, że się uda. Ale po pierwszej rozmowie z Brunem Neuhamerem wiedziałam, że rozumie każde moje słowo – mówi Tisa Żawrocka-Kwiatkowska, prezes Fundacji Gajusz.