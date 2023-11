Müller odpowiada Hołowni. "Będzie to wyłącznie Pana odpowiedzialność"

Szymon Hołownia odniósł się do filmu Mateusza Morawieckiego, który opublikowany został w czwartek w serwisie X (dawniej Twitter). Szef rządu wzywa w nim marszałka Sejmu do działania i odnosi się do sprawy zerowej stawki VAT na żywność, regulacji cen energii i wakacji kredytowych.