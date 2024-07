Mularczyk o sprawie Romanowskiego. "Rada Europy wystąpi do marszałka Sejmu"

"Sekretarz Generalna Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poinformowała mnie, że Rada Europy wystąpi do Marszałka Sejmu Szymona Hołowni" - napisał na platformie X we wtorek Arkadiusz Mularczyk. Zgodnie z jego słowami ma to nastąpić w związku ze "sprzecznym z prawem zatrzymaniem Marcina Romanowskiego".