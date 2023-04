Mueller pojawi się na marszu Tuska? Rzecznik rządu obrócił to w żart

- Gdy Donald Tusk mówi o kwestiach związanych z Rosją, warto wrócić do polityki, którą były premier prowadził. To była polityka twardego resetu z Rosją; potraktowania jej jak każdego innego partnera w Europie. To była błędna polityka, którą formowali Donald Tusk, Radosław Sikorski i inni przedstawiciele Platformy Obywatelskiej - dodał sekretarz stanu w KPRM.