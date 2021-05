Msza święta z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Policja zajęła stanowisko

Jak wynika z pisma datowanego na 4 maja, a podpisanego przez szefa świętokrzyskiej policji Jarosława Kaletę, msza z udziałem polityków PiS miała poza charakterem religijnym, charakter państwowy. A co za tym idzie, mundurowi nie dopatrzyli się złamania przepisów przez uczestników nabożeństwa.

Policja: prezes PiS był na mszy służbowo

"Z materiałów wynika, że ks. Sławomir Rak będąc organizatorem zgromadzenia, nie wymagał od biorących udział we mszy i wykonujących jednocześnie obowiązki służbowe zakrywania ust i nosa. W kontekście powyższego Jarosław Kaczyński zdejmując maseczkę podczas krótkiego przemówienia nie dopuścił się wykroczenia" - uważa szef świętokrzyskiej policji.

Unia Młodych złoży zażalenie na decyzję policji

- Twierdzenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, że msza święta w intencji Jadwigi Kaczyńskiej miała charakter państwowy, a uczestnicy pełnili tam czynności służbowe i zawodowe, to istny kuriozum. Nie ma takiego święta państwowego czy narodowego jak msza w intencji Jadwigi Kaczyńskiej, była to prywatna intencyjna msza, a Ci, którzy tam byli, prywatnie uczestniczyli w nabożeństwie. Uzasadnienie postanowienia jest chybione, dlatego podejmiemy wszelkie kroki prawne, aby je uchylić - dodaje Patryk Stępień.

Wcześniej sprawą zajmował się również Sanepid. Starachowicki inspektorat sanitarny nie dopatrzył się również złamania przepisów przez organizatora mszy i zdecydował o umorzeniu postępowania. Swoją decyzję uzasadniał brakiem podstaw formalno-prawnych do nałożenia na proboszcza parafii kary za zorganizowanie mszy. W ocenie inspektoratu parafia dopełniła wszelkich wymogów epidemicznych, jedyne uchybienia dotyczą osób w pierwszej ławce przed ołtarzem, które nie zachowały wymaganego odstępu. W ocenie dyrekcji placówki nie może to być jednak powodem do nałożenia kary na organizatora.