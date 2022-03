MSZ wyrzuci z Polski rosyjskiego ambasadora? "Wszystkie opcje są na stole"

Polska wyrzuci z kraju rosyjskiego ambasadora? - Wszystkie opcje są na stole w kwestii stosunków polsko-rosyjskich - przekazał w programie "Newsroom" WP rzecznik MSZ Łukasz Jasina. - W tej chwili placówka Federacji Rosyjskiej istnieje i nie ma żadnych decyzji co do okrojenia jej składu. Nasz ambasador w Moskwie też póki co zostaje i robi tam wiele dla Polaków i Rosjan. (...) Dalej w Rosji jest bardzo wielu polskich obywateli, są też dziennikarze. To jest kwestia osób, którymi opiekują się konsulaty w Petersburgu, Irkucku czy Kaliningradzie. Pamiętajmy, że w praktyce dyplomatycznej istnieje zasada retorsji - tłumaczył rzecznik polskiej dyplomacji.